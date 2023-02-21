Kızılay’ın afet bölgelerindeki yardım çalışmaları devam ediyor

Beslenme hizmetini farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla yürüten Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planının kendisine verdiği koordinasyon görevi nedeniyle oluşturduğu afet beslenme platformu üyesi kurum ve STK’larla birlikte günlük 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

4 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜ YER ALIYOR

Kızılay, deprem bölgelerinde 2 bine yakın profesyonel çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışıyor. Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede afetin 16. gününde; 5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapıyor.