Kızılay’ın afet bölgelerindeki yardım çalışmaları devam ediyor

Kızılay, depremin en fazla etkilediği 10 ilde afetzedelerin beslenme ihtiyacını gidermek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Melahat Ersoy
Editör
YAYINLAMA
Google News
Kızılay’ın afet bölgelerindeki yardım çalışmaları devam ediyor

Beslenme hizmetini farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla yürüten Kızılay, Türkiye Afet Müdahale Planının kendisine verdiği koordinasyon görevi nedeniyle oluşturduğu afet beslenme platformu üyesi kurum ve STK’larla birlikte günlük 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

Kızılay’ın afet bölgelerindeki yardım çalışmaları devam ediyor

4 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜ YER ALIYOR

Kızılay, deprem bölgelerinde 2 bine yakın profesyonel çalışanı ve 4 binden fazla gönüllüsü ile yaraları sarmaya çalışıyor. Kızılay koordinesinde Afet Beslenme Grubunda yer alan kurum, kuruluş ve derneklerin kapasiteleri ile birlikte bölgede afetin 16. gününde; 5 aşevi, 86 ikram aracı, 375 mobil mutfak, 41 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile görev yapıyor.

Kızılay’ın afet bölgelerindeki yardım çalışmaları devam ediyor

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
MSB'den açıklama: "Tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz”
MSB'den açıklama: "Tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz”
Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!
Prof. Dr. Celal Şengör'den İstanbul depremi için olay sözler! O ilçeler depremi 9 şiddetinde hissedecek!
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son Haberler
Alois Hycka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alois Hycka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alois Hycka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alois Hycka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Yorwerth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Yorwerth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josh Yorwerth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Yorwerth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matej Hybs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Hybs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matej Hybs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matej Hybs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Billy Borge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Borge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Billy Borge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Billy Borge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Askeri araç devrildi: Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar şehit oldu
Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Askeri araç devrildi: Piyade Uzman Çavuş Mesut Taşar şehit oldu
Eskişehir'de yangın: 1 kişi yanarak can verdi
Eskişehir'de yangın: 1 kişi yanarak can verdi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul ilçe ilçe son durum!
İstanbul depreme ne kadar hazır? İstanbul ilçe ilçe son durum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu: "Vatandaşlarımdan bizlere 1 yıl müsaade etmelerini rica ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de konuştu: "Vatandaşlarımdan bizlere 1 yıl müsaade etmelerini rica ediyorum"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!