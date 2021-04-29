Kızılcık dallarını sanat eserine dönüştürüyor! Hayvan figürlerini bastonlara işliyor

Emekli olduktan sonra bastonculuk mesleğini kendisine ait dükkânda 5 yıldır sürdüren evli ve iki çocuk babası Balcı (56), kızılcık ağacından yapılan ve çeşitli motiflerle işlenen kendine özgü bastonları bin bir emek ve sabırla ortaya çıkarıyor. El emeği göz nuru hazırladığı kızılcık dalından bastonları, işlemesi ve ağacın kalitesine göre değişen fiyatlarla satışa sunan Davut Balcı, bastonların sap kısmını yılan, balık, kurt, at, köpek, leylek gibi hayvan figürleriyle işleyerek, onları adeta birer sanat eserine dönüştürüyor. İşlediği bastonları birer sanat eserine dönüştürürken aynı zamanda günümüz teknolojisi de kullanıyor.

"GENÇLERİN BU SANATA İLGİLİ YOK"

Bu işi yaparken bıkmadan usanmadan ve severek yapmak ve sabırla devam etmek gerektiğini vurgulayan Balcı, "Çok sabır gerektiriyor. Mesela 10 gün 14 gün uğraştığım bastonlar oldu. 1 saat çalışayım diyorum bakıyorum ki 5 saat uğraşmışım. Severek ve hevesle yaptığım için zor gelmiyor. 2 tane oğlum var ikisinde de heves yok. Mesela gençler gelip bizim bu mesleğe hevesimiz var deseler ben seve seve yardım ederim ve atölyemi teslim ederim. Yeter ki bu sanat sürüsün ancak heves eden yok. Özellikle emekli olanlar, boşta olanlar için çok güzel bir iş. Stres atmaya, rahatlamaya çok iyi gelen bir meslek, özellikle Alzheimer hastalığına bir bir bir meslek sürekli beyin çalışıyor" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı