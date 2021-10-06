Kızılkanat ne demek, TDK'ya göre Kızılkanat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kızılkanat ne demek? Kızılkanat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kızılkanat kelimesi. Peki kızılkanat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kızılkanat nedir, kızılkanat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Kızılkanat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Kızılkanat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KIZILKANAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kızılkanat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kızılkanat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sazangillerden, yüzgeçleri kırmızı, 25-30 santimetre boyunda, eti kılçıklı bir tatlı su balığı (Scardinus eryhrophthalmus)

