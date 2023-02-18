Kızını depremde kaybetmişti! Orhan Aydın, kentsel dönüşüme karşı çıkmış!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yıkıcı etki yarattığı illerden olan Hatay'da birçok bina yıkılmıştı. Antakya ilçesinde yaşayan oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın deprem felaketinde hayatını kaybetmişti.

KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI VATANDAŞLARI ÖRGÜTLEMİŞTİ

Bu yaşanan olayın ardından sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda Orhan Aydın'ın kentsel dönüşüme karşı çıktığı görüldü. Aydın'ın videoda, "Burası rant. Çok büyük bir rant. Bunun çözümü var. Tozkoparan halkı gibi dayanışacaksınız. Direneceksiniz, bunun başka yolu yok. Bu mahalleden sizi kovup Katarlılar gelmesin, inşaat şirketlerinin buraya dalmasın. Talan edilmesi hangi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yüreğine sığar. Direnmek gerekiyor, bunun başka yolu yok" dedi.

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KIZINI TOPRAĞA VERDİ, PROPAGANDA YAPTI

Kızının toprağa verildiği gün konuşan Orhan Aydın, "Vicdanlı insanlar kazanacak. Bunu gördüm yaşadım. Çocuğumu enkazın altından çıkartmaya çalışırken yaşadım. Bizimle beraber şuan kim bilir kaç can toprağa veriliyor. Kaç insanımız daha toprağa girecek bilmiyoruz. Ama yapılması gereken şey önce vicdan örgütlenmesini gerçekleştirmek. Bunu yapanlar kazanacak. Bu haramiler, saltanat seviciler, hırsızlar kaybedecek" ifadelerini kullandı.