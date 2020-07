Kızının yanında cinsel ilişkiye girdi! 'Enayi' yazıp fotoğrafını yolladı

Karamürsel Kayacık Mahallesi’nde yaşayan ve özel bir tersanede kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan Y.T.’nin eşi A.T., 2018 yılında kızları C.N.T.’yi de yanına alarak evini terk etti. Eşi ve kızını çeşitli yerlerde arayan Y.T., eşi A.T.’nin Gaziantep’te yaşayan bir kişinin yanında olduğunu öğrendi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Y.T., eşine boşanma davası açarak o zamana kadar annesiyle birlikte olan kızı C.N.T.’yi geçen yıl yaz aylarında yanına aldı.

Kızının uyku düzenindeki bozukluklardan ve birtakım davranışlarından şüphelenen baba Y.T., çeşitli sorular sorarak C.N.T.’nin şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığını öğrendi. Annesinin gözünün önünde başka bir kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini, aynı kişinin kendisine de dokunduğunu ve ağladığı zaman şiddet gördüğünü kızı C.N.T.’nin anlatması üzerine Y.T., geçen yıl aralık ayında Cumhuriyet Savcılığına başvurarak eşi A.T. ve yanındaki İ. isimli kişiye karşı hukuk mücadelesi başlattı.

EŞİ VE YANINDAKİ KİŞİNİN YARGILANMASINI İSTİYOR

Geçen yıl aralık ayında savcılığa başvurduğunu ve dosyanın Mersin’e gönderildiğini söyleyen baba Y.T., soruşturma sürecinin bir an önce tamamlanarak kızını istismar eden annesi A.T. ve yanındaki kişinin yargılanmasını istiyor. Y.T. boşanma aşamasında annesinin kızının alnına ‘enayi’ yazdığını, bu fotoğrafı da kardeşine gönderdiğini söyledi.

"MATEMATİK ÖĞRETMENİ OLARAK ÇALIŞIYOR"

İstismardan haberi olur olmaz cumhuriyet savcılığına başvurduğunu söyleyen Y.T., “Ben bu olayları 2019 yılının Aralık ayında öğrendim. Bunları bana bizzat kızım anlattı. Kızım bunları anlattıktan sonra ben gerekli yerlere başvurumu yaptım. Kızımın Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesi alındı. Bu tarihe kadar ben evladımın bu durumunu bilmiyordum. 17 Aralık’ta durumu öğrendim, 19 Aralık’ta cumhuriyet savcılığına başvurumu yaptım. Çocuk İzleme Merkezi’nde çocuğumun ifadesi alındı. Ben Kocaeli’de, eşim Mersin’de olduğu için dosya Mersin’e sevk edildi. Dosya ile alakalı Mersin’de hiçbir şey çıkmadı. İşin kötü tarafı, kızıma bunları yapan ve benim yuvamı yıkan bu şahıs Şanlıurfa’da bir okulda matematik öğretmeni olarak çalışıyor. Kız çocuklarının bulunduğu bir okulda matematik öğretmeni olarak görev yapıyormuş. Bu da kızımın bizzat gördüğü ve beyanıdır.” diye konuştu.

"AHLAKSIZLIĞIN CEZASINI BULMASINI İSTİYORUM"

Y.T. kızının travmalar yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Ben kızıma ve bana yapılan bu terbiyesizliğin, bu ahlaksızlığın bir an evvel cezasını bulmasını istiyorum. Kızım bu durumlardan dolayı gerçekten çok büyük travmalar yaşadı. Uykularında falan çok kötü durumdaydı. Elimden geldiği kadar evladımı toparladım. Ben devletimizden, ilgililerden bir an evvel bu olayın sonuçlanıp, kızıma ve bana bunu yapanların bir an evvel cezalarını bulmalarını istiyorum.”