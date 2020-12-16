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  3. Kızlar çocuk parkında saç saça birbirine girdi!

Kızlar çocuk parkında saç saça birbirine girdi!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki kız grubu parkta 'erkek arkadaş' nedeniyle tartıştıktan sonra saç saça baş başa kavga etti. Kimsenin ayıramadığı kavgada kızların maske takmadıkları da görüldü. O anlar amatör kamerayla kayda alındı.

Kızlar çocuk parkında saç saça birbirine girdi!

Yavuzselim Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki kız grubu bir parkta gündüz vakti 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışmaya başladı. Herkesin gözü önünde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 

O ANLAR KAMERADA!

Çevrede bulunan bir kişinin o anları kaydettiği görüntülerde küçük çocukların oyun oynamak için aileleriyle birlikte geldiği parkta 7 8 kişilik kız grubu birbirlerine girdi. 

NE MASKE, NE SOSYA MESAFE...

Kızların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takmadıkları da ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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