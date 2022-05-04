Kızlarını öldüren cani adamın karısına yaptığı teklif mide bulandırdı! "Genç bir kadınla evleneyim sana da..."

Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç köyünde, ruhsatsız silahıyla 3 kızını dere kenarında kafalarından vurduktan sonra kendisini jandarmaya ihbar eden müezzin E. G. hakkındaki soruşturma sürerken, karısı eşinden boşanmak için avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre, avukatı Selim Burak Özdemir'in mahkemeye sunduğu dilekçede "Müvekkilin bir anne olarak çocuklarını acımasızca katleden katilin yüzüne bakmak bir yana bu kişiyi eş olarak görmesinin hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı suçu işlediğini kabul ettiğinden başkaca bir delil toplanmasına gerek olmaksızın ivedilikle tarafların boşanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Evlilik sürecinde yaşanan diğer sorunların yer aldığı dilekçede E.G'nin eşi S.G'nin yaşamı boyunca baskı ve tehdit altında kaldığı, psikolojik şiddet gördüğü belirtildi.

"YENİ KADIN ALAYIM KARDEŞ KARDEŞ GEÇİNİRSİNİZ"

Davalının kuma getirme girişiminde olduğunu belirten avukat Selim Burak Özdemir, Of Aile Mahkemesi'ne sunduğu dilekçesinde, "Sen erkek doğuramayacaksın ya da sakat kalacaksın. Ben genç bir kadınla evleneyim. Onu nikahlarım sana da ev işlerinde yardım eder. Kardeş kardeş geçinirsiniz" dediğini belirtti.

Teklifi kabul edilmeyen müezzinin kavga çıkardığı ve eşinin iş yerine giderek işten atılmasını istediği belirtildi.

EŞİNİ BIÇAKLA TEHDİT EDEREK EVDEN KOVMUŞ

Müvekkilini bıçakla tehdit eden E.G.'NİN çocuklarına da kötü davrandığını belirten Selim Burak Özdemir, mahkemeye müvekkilinin darp raporlarını sundu. Uzaklaştırma kararını ihlal eden E.G.'nin hem müvekkilini hem de müvekkilinin ailesini ölümle tehdit ettiğini belirterek evlilik birlikteliğinin temelden sarsıldığını, müvekkilinin fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü belirterek boşanmalarını talep etti.

SAÇ EKTİRİP ESTETİK YAPTIRMIŞ

Dilekçede Emre Göktaş'ın iki kez saç ektirdiği, burun estetiği yaptırdığı ve lüks harcamalar yaparken çocuklarıyla ve müşterek konut giderleriyle hiç ilgilenmediği de iddia edildi.

TEK CELSEDE BOŞANMA KARARI

S.G, eşinden bir an önce boşanabilmek için nafaka ve tazminat da istemedi. Of Aile Mahkemesi, tüm delilleri inceledikten sonra evlilik birlikteliğinin temelinden sarsıldığına karar vererek, çiftin boşanmasına hükmetti. Mahkeme, kararında "Kasten adam öldürmek eylemi küçük düşürücü nitelikte olup bu niteliği gereği birlikte yaşamayı davacı eş bakımından çekilmez kılar ve bu suçu işleyen biriyle birlikte yaşaması davacıdan beklenemez" denildi.