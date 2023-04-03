Kjell Watjen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kjell Watjen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kjell Watjen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kjell Watjen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kjell Watjen 16 Şubat 2006 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Kjell-Arik Wätjen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kjell Watjen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Kjell Watjen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U17 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U17 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kjell Watjen'nin Borussia Dortmund U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Kjell Watjen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kjell Watjen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Dortmund Alt.
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U17
Kjell Watjen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kjell Watjen şuan Borussia Dortmund U17 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FSV Gevelsberg (2010-2015), Borussia Dortmund (2015-)
Kjell Watjen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Almanya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 22 Mart 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.
Almanya U16 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.
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