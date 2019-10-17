KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay'dan Suriye kararına ilişkin açıklama

Özersay, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesine ilişkin anlaşmaya varması ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, bugün Ankara'da yapılan görüşmelerin ardından sağlanan mutabakata ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi, bölge barışı caydırıcı bir duruşla sağlanmış oldu. Bundan sonrası, verilen sözlerin tutulmasının takibi. Hayırlı olsun." ifadeleri yer aldı.