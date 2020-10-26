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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk resmi ziyaret Ankara'ya

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da resmi törenle karşılandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk resmi ziyaret Ankara'ya

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı resmi törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı Tatar'ın makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar kendisine eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşılanan Tatar'ın tören alanındaki yerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı çalındı. Tatar, tören kıtasını, selamladığı sırada, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de tören alanında yer aldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk resmi ziyaret Ankara'ya

Türkiye ve KKTC bayrakları önünde gazetecilere poz veren Erdoğan ve Tatar daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara Valisi Vasip Şahin ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da yer aldı.

 

 

Berna Akkaya
Editör


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