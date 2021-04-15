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(KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar’dan Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin eski Başbakanlarından Yıldırım Akbulut'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

(KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar’dan Yıldırım Akbulut’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin eski Başbakanlarından Yıldırım Akbulut'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin eski Başbakanlarından Yıldırım Akbulut'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Tatar:Yıldırım Akbulut'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve geçmişte İçişleri Bakanı, Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak önemli görevlerde bulunan, değerleri devlet adamı Yıldırım Akbulut'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Ulusal Kıbrıs davamıza büyük hizmetleri ve katkıları bulunan Yıldırım Akbulut'a Tanrı'dan rahmet, ailesine ve yakınlarına şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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