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KKTC yolcuları için karantina şartları değiştirildi

KKTC'de Bakanlar Kurulu tarafından alınan yeni kararla vatandaşı, çalışma, oturma izinli öğrenci olarak ikamet edenler yeni tip koronavirüs kapsamında herhangi bir ücrete tabi tutulmayacakken turist kişilerin karantina ve PCR test ücretlerini karşılayacakları belirtildi.

KKTC yolcuları için karantina şartları değiştirildi

KKTC'de Bakanlar Kurulu'nun aldığı yeni kararla KKTC vatandaşı, çalışma, oturma izinli öğrenci olarak ikamet edenler karantina ve PCR test ücretlerinin KKTC hükümeti tarafından karşılanmasına karar verirken turist olarak gelecek olanlar ise ücrete tabi olacağını duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs vakalarının artması nedeni ile Türkiye ve İngiltere dahil, B grubu ülkelerden gelecek herkesin 7 Eylül itibari 7 gün süreyle karantinada kalması şartı getirilmiş ve karantina ücretlerinin de gelecek kişiler tarafından karşılanması şart koşulmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, karantina ve PCR testi ücretleri konusunda karar değişikliğine gitti. Bakanlar Kurulu'nun aldığı yeni kararla KKTC vatandaşı, çalışma, oturma izinli öğrenci olarak ikamet edenler karantina ve PCR test ücretlerinin KKTC hükümeti tarafından karşılanmasına karar verirken turist olarak gelecek olanlar ise ücrete tabi olacağını duyurdu.

KKTC yolcuları için karantina şartları değiştirildi

Karar şu şekilde açıklandı:

"Kovid-19'a karşı alınan ek tedbirler neticesinde 7 Eylül'den itibaren KKTC'ye getirilen karantina şartı ve bu kapsamda karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği ile ilgili kararda değişikliğe gitti. Bakanlar Kurulu'nda alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; Bakanlar Kurulu, Covid-19'a karşı alınan ek tedbirler neticesinde ülkemize 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren getirilen karantina şartı ve karantinaya girecek herkesin ücretini kendisinin ödeyeceği ile ilgili kararın; KKTC vatandaşı olanlar, çalışma izni olanlar, oturma izni olanlar ve ülkemize gelecek öğrencilerin karantina ve PCR test ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasına, bunun dışında kalanların karantina ve PCR test ücretlerini kendilerinin ödemesi şeklinde uygulanmasına ve işbu karara göre ücretten muaf olduğu halde belirtilen tarihten itibaren ödeme yapanların talep etmeleri halinde ödedikleri ücretlerin kendilerine iade edilmesine karar verdi" denildi.

Berna Akkaya
Editör


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