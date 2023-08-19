KKTC'de birleşmiş milletler ile yol açma krizi, BM araçları dozerlerle süpürüldü

KKTC'de yol açma çalışması sırasında KKTC askeri güçleri ile BM askerleri arasında büyük gerginlik yaşandı. KKTC güçleri BM araçlarını dozerlerle süpürdü.

YAYINLAMA
Google News

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirerek araçlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarına park etti. KKTC güvenlik güçleri ise, BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla süpürdü. Konuyla alakalı açıklama yapan BM Barış Gücü, olayı kınadıklarını söyledi.

KKTC'DEN "GERİ ADIM YOK" MESAJI

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, yaptığı yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek, "Rum'un ve İngiliz üslerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır." ifadesini kullandı.

KKTC'nin bir yerden toprak çalma niyeti olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü'nün Türk dostu bir örgüt olmadığını vurgulayarak KKTC olarak oyuna gelmeyeceklerini belirtti.

kktc.webp

TATAR: TÜRKİYE İLE İSTİŞARE HALİNDEYİZ YOLU TAMAMLAYACAĞIZ

Yaşanan olaylara ilişkin Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Maalesef bir tarafsızlık söz konusu değil. Rum tarafına kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Tepkiyi azaltmak için bunları yapıyorlar." dedi.

Türkiye'yle istişare içinde olduklarını ve yolu tamamlayacaklarını vurgulayan Tatar, "Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz." ifadelerini kullandı.

KKTC'deki muhalefetin de kendilerine karşı çıktığını söyleyen Tatar, "Muhaliflerimiz, böyle görüntülerin Kıbrıs Türklerine yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik?" diyerek tepkisini dile getirdi.

BM BARIŞ GÜCÜYLE GERGİNLİK

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MSB açıkladı! Ülkemizden Yunanistana geçmeye çalışan6'sı FETÖ, 4'ü PKK'lı 25 kişi yakalandı
MSB açıkladı! Ülkemizden Yunanistana geçmeye çalışan6'sı FETÖ, 4'ü PKK'lı 25 kişi yakalandı
Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi için İmamoğlu'na çağrıda bulundu! 'Bugüne kadar ne yaptınız? Yapmadıysanız gereğin yapın'
Prof. Dr. Naci Görür olası İstanbul depremi için İmamoğlu'na çağrıda bulundu! 'Bugüne kadar ne yaptınız? Yapmadıysanız gereğin yapın'
Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etmişti, Zanlıya ilgili detaylar belli oldu
Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etmişti, Zanlıya ilgili detaylar belli oldu
19 Ağustos Cumartesi gazete manşetleri "Alçak müttefik"
19 Ağustos Cumartesi gazete manşetleri "Alçak müttefik"
Son Haberler
Vatandaştan zincir markete ’fiyat farkı’ baskını! O anları böyle kaydetti!
Vatandaştan zincir markete ’fiyat farkı’ baskını! O anları böyle kaydetti!
KKTC'de birleşmiş milletler ile yol açma krizi, BM araçları dozerlerle süpürüldü
KKTC'de birleşmiş milletler ile yol açma krizi, BM araçları dozerlerle süpürüldü
22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor
22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor
Ali Babacan'dan aylar sonra seçimlere dair bomba itiraf! Güven veremedik
Ali Babacan'dan aylar sonra seçimlere dair bomba itiraf! Güven veremedik
Bakan Mehmet Şimşekten istifa etmek istedi iddialarına çok net cevap verdi
Bakan Mehmet Şimşekten istifa etmek istedi iddialarına çok net cevap verdi
Din eğitimine pedagojik cinayet diyen Can Ataklı'ya tepkiler çığ gibi! Savcılık soruşturma başlattı
Din eğitimine pedagojik cinayet diyen Can Ataklı'ya tepkiler çığ gibi! Savcılık soruşturma başlattı
Çok Okunanlar
19 Ağustos Cumartesi gazete manşetleri "Alçak müttefik"
19 Ağustos Cumartesi gazete manşetleri "Alçak müttefik"
Sıcaklıklar ne kadar devam edecek, Bu gün hava durumu nasıl olacak? 19 Ağustos Cumartesi hava durumu
Sıcaklıklar ne kadar devam edecek, Bu gün hava durumu nasıl olacak? 19 Ağustos Cumartesi hava durumu
22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor
22 Ağustos 2023 salı gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor
Aldınız aldınız sakın geç kalmayın! A 101 market 2.099, 00 TL'ye cep telefonu satışa sundu
Aldınız aldınız sakın geç kalmayın! A 101 market 2.099, 00 TL'ye cep telefonu satışa sundu
Türk İHA ve SİHA’ları Japonya basınında: "Savaş alanını kasıp kavurdu"
Türk İHA ve SİHA’ları Japonya basınında: "Savaş alanını kasıp kavurdu"
Hissederek şampiyon oldu! Görme engelli Cemre, yüzerek madalyaları topladı!
Hissederek şampiyon oldu! Görme engelli Cemre, yüzerek madalyaları topladı!
Yorumlananlar
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Şanlıurfa'da köpeğe tecavüz iddiası haberini gören Demet Akalın'ı kendisinden geçti! Cinsel organın kopsun!
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya destek büyüyor! Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral'da katıldı
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Halil Konakçı'ya kötü haber! Hakkında inceleme başlatıldı
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü açıklama yaptı: Domuz avı haftada 4 gün yapılabilecek