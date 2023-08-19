KKTC'de birleşmiş milletler ile yol açma krizi, BM araçları dozerlerle süpürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirerek araçlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarına park etti. KKTC güvenlik güçleri ise, BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla süpürdü. Konuyla alakalı açıklama yapan BM Barış Gücü, olayı kınadıklarını söyledi.

KKTC'DEN "GERİ ADIM YOK" MESAJI

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, yaptığı yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek, "Rum'un ve İngiliz üslerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır." ifadesini kullandı.

KKTC'nin bir yerden toprak çalma niyeti olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, "Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü'nün Türk dostu bir örgüt olmadığını vurgulayarak KKTC olarak oyuna gelmeyeceklerini belirtti.

TATAR: TÜRKİYE İLE İSTİŞARE HALİNDEYİZ YOLU TAMAMLAYACAĞIZ

Yaşanan olaylara ilişkin Habertürk TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Maalesef bir tarafsızlık söz konusu değil. Rum tarafına kendilerini affettirmeye çalışıyorlar. Tepkiyi azaltmak için bunları yapıyorlar." dedi.

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Türkiye'yle istişare içinde olduklarını ve yolu tamamlayacaklarını vurgulayan Tatar, "Bundan sonra bu yolu tamamlamakta kararlıyız. İnsani bir adımdır, durdurulamaz." ifadelerini kullandı.

KKTC'deki muhalefetin de kendilerine karşı çıktığını söyleyen Tatar, "Muhaliflerimiz, böyle görüntülerin Kıbrıs Türklerine yakışmadığını söylüyordu? Ne yapacaktık? Buyurunuz biz vazgeçtik deyip teslim mi edecektik?" diyerek tepkisini dile getirdi.

BM BARIŞ GÜCÜYLE GERGİNLİK

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi.

Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.

KKTC güvenlik güçleri ise BM'ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.