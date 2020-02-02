KKTC'de Koranavirüs alarmı!

Geçtiğimiz günlerde Çin'e seyahat ederken Kıbrıs'a geri gelen 22 yaşındaki Çin vatandaşı,Güney Kıbrıs Lefkoşa Genel Hastanesi'ne nakledildi.

Rum Sağlık Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, bahse konu kişiden alınan dört numunedeki sonucun da negatif çıktığını duyurdu.

KKTC'DE DE ALARM

KKTC yönetiminin de yaşananları yakından takip ettiği bildirildi. KKTC Ercan Havaalanı'nda da yolcu geliş salonuna termal kamera konuldu ve karantina odası açıldı.

KKTC Temel Hizmetler Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa, söz konusu virüs taşıma olasılığı olan hastalar için yine Ercan Havalimanı'nda karantina odası hazırlandığını, şüpheli vakaların alanda fazla dolaştırılmadan hemen buraya alınacağını söyledi.