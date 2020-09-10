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KKTC Koronavirüse yakalanan hastaları ambulans uçak ile Türkiye’ye naklediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 27 Ağustos günü Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

KKTC Koronavirüse yakalanan hastaları ambulans uçak ile Türkiye’ye naklediyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de Koronavirüs yakalanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ambulans uçaklar ile Türkiye'ye nakilleri yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 27 Ağustos günü Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

KKTC'deki vakaların artması üzerine saat 23:00 sıralarında Türkiye'den gönderilen ambulans uçak ile KKTC'de tedavi gören Türkiye vatandaşı 12 hasta Türkiye'ye nakli gerçekleştirilirken mevcuta bulunan hastalar ise peyderpey nakilleriinin yapılması bekleniyor.

KKTC mart ayında yurtdışı uçuşlarının başlaması ile birlikte Koronavirüs vakalı hasta sayısı 200 civarında okurken temaslı sayısı 2 bin kişiyi aşmış durumda.

KKTC Sağlık Bakanlığı 2200 kişinin bakanlık gözeteminde hastaneler ve yurt, oteller de tedavi takibini sürdürürken dünyayı eskisi altına alan koronavirüsden de KKTC'de 4 kişi hayatını kayıp etmişti.



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