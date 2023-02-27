Klaidas Birgiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaidas Birgiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klaidas Birgiola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klaidas Birgiola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klaidas Birgiola 18 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klaidas Birgiola Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Klaidas Birgiola, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai B futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai B takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Klaidas Birgiola'nin FK Banga Gargzdai B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klaidas Birgiola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klaidas Birgiola isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klaidas Birgiola Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klaidas Birgiola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Banga B

Klaidas Birgiola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klaidas Birgiola şuan FK Banga Gargzdai B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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