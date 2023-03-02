Klaidi Lolos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaidi Lolos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Klaidi Lolos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Klaidi Lolos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.