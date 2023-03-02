Klaidi Lolos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klaidi Lolos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klaidi Lolos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Klaidi Lolos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Klaidi Lolos 6 Ekim 2000 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Yunanistan,Arnavutluk uyrukludur.Gerçek adı da Κλάϊντι Λώλος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Klaidi Lolos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini #LEADERS yapmaktadır. Klaidi Lolos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Klaidi Lolos'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Klaidi Lolos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Klaidi Lolos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2017 yılında Plymouth U18
1 Temmuz 2019 yılında Plymouth Argyle
1 Kasım 2019 yılında Dorchester
1 Ocak 2020 yılında Plymouth Argyle
11 Aralık 2020 yılında Chippenham
11 Ocak 2021 yılında Plymouth Argyle
19 Temmuz 2021 yılında Torquay
19 Temmuz 2022 yılında Oxford City
Klaidi Lolos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Klaidi Lolos şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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