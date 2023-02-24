Klauber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klauber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klauber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klauber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klauber 16 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Klauber Cassio Silvestre Santana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klauber Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M28 Sports Ltd. yapmaktadır. Klauber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Klauber'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klauber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klauber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klauber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klauber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Bragantino

14 Haziran 2019 yılında Rio Claro FC

30 Kasım 2019 yılında RB Bragantino

17 Ocak 2020 yılında Goiânia EC

1 Kasım 2020 yılında Spartak Pleven

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2021 yılında Spartak Pleven

Klauber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klauber şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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