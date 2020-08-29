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  3. Klavyedeki bir tuş hatası yüzünden üniversiteye giremedi!

Klavyedeki bir tuş hatası yüzünden üniversiteye giremedi!

İzmir'de üniversite sınavına girip ODTÜ tarih bölümünü kazanan lastik tamircisi olan bir genç, tercih ekranındaki bir hata yüzünden istediği üniversiteye giremedi. Türkiye’de ilk bine girerek büyük bir başarı gösteren genç, şimdilerde durumunun düzeltilmesini istiyor.

Klavyedeki bir tuş hatası yüzünden üniversiteye giremedi!

İzmir'in Tire ilçesinde gerçekleşen olayda babasının yanında lastik tamircisi olan bir Orhancan Ayhan isimli genç, tercihini gönderme işlemi yapamadığı için istediği bölüme giremedi. Durumu ile ilgili bir çare arayan genç, hayal kırıklığı yaşadığını belirtti.

Tire Kutsan Anadolu Lisesini başarıyla bitiren Orhancan Ayhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi ve sözel alanda Türkiye’de ilk bine girerek büyük bir başarı gösterdi. Hayalini kurduğu ODTÜ Tarih Bölümüne girmeyi garantileyen Orhancan, tercih ekranında yapılan bir hata sonucu yerleştirilemedi.

Klavyedeki bit tuş hatası yüzünden üniversiteye giremedi!

ENTER TUŞU YÜZÜNDEN HAYATI KARARDI

ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen tercih sürecinde, tercih gönderme işleminin kendisi adına rehber öğretmeni tarafından yapılan Orhancan Ayhan, bu kısımda tercihini gönderme işlemi yapılmadığı için bir enter tuşu yüzünden istediği üniversiteye yerleşemedi.

Klavyedeki bit tuş hatası yüzünden üniversiteye giremedi!

BABASININ YANINDA LASTİK TAMİR EDİYOR

Babasıyla birlikte Tire Sanayi Sitesinde lastik tamircisi olarak çalışan başarılı öğrenci, yetkililerden durumun telafi edilmesi için yardım bekliyor. Başına gelen bu talihsiz olaydan dolayı psikolojik olarak da etkilenen Orhancan Ayhan, kaydını yapamazsa hayatının geri kalanına lastik tamircisi olarak devam edeceğini söyledi. Baba İlhan Ayhan ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, yetkilerden yardım istedi.

Klavyedeki bit tuş hatası yüzünden üniversiteye giremedi!

Okan Gül
Video Editörü


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