Kleomenis Theologis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kleomenis Theologis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kleomenis Theologis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kleomenis Theologis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kleomenis Theologis 9 Nisan 1996 tarihinde Karditsa şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κλεομένης Θεολόγης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kleomenis Theologis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Representation Services yapmaktadır. Kleomenis Theologis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kleomenis Theologis'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kleomenis Theologis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kleomenis Theologis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kleomenis Theologis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kleomenis Theologis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Karditsa U19

31 Ocak 2015 yılında Apol. Arneas

1 Temmuz 2015 yılında AO Sellanon

20 Temmuz 2016 yılında Mavri Aeti

20 Temmuz 2017 yılında Niki Volou

29 Ağustos 2018 yılında AO Trikala

4 Eylül 2019 yılında Ap. Larisas

1 Temmuz 2020 yılında Anag. Karditsas

2 Şubat 2023 yılında PASA Irodotos

Kleomenis Theologis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kleomenis Theologis şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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