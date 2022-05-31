Kleptomani nedir? Kimlerde görülür, tedavisi nasıl olmalıdır?
Kleptomanisi olan bir kişide karşı koyamadığı, tekrarlayan bir çalma dürtüsü vardır, Kişi eşyaları ihtiyacı olduğu için veya satın almaya gücü yetmediği için değil, çalmak için çalar.
Kleptomani bir dürtü bozukluğudur ve dürtülere tekrar tekrar direnmeyi ve tehlikeli veya zararlı şekillerde davranmayı içeren akıl hastalığıdır. Kleptomani, hırsızlıkla aynı şey değildir. Hırsızlık yapanların çoğu istedikleri, ihtiyaç duydukları veya karşılayamayacakları şeyleri ya da akran baskısı nedeniyle alırlar.
KADINLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
Bu dürtüye sahip insanlar kendilerine ve çevrelerine zara vereceklerini bilirler ancak bu isteklerini durduramazlar. Yapılan bu çalma işlemi gizli olarak yapıldığı için bu hastalığın yaygınlığı tam olarak bilinmemekte. Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Halime Dal Uysal'ın yaptığı açıklamaya göre bu oran erkeklere oranla kadınlarda daha fazladır.
ZİHİNSEL BOZUKLUKLARDAN KAYNAKLANIYOR
Uzmanlar bu hastalığa sebep olan şeyin dürtü kontrol bozuklukları ile beyindeki nörotransmitter adı verilen bazı kimyasallar arasındaki olası bir bağlantıdan kaynaklandığını düşünüyor. Kleptomani hastalarında genellikle zihinsel bozukluklar bulunur. Bunlar genellikle depresyon, anksiyete ve yeme bozukluğu şeklinde kendini gösterir. Bu hastalığa sahip kişiler çalma işleminden sonra suçluluk duygusu hissedebilir ve çaldıkları eşyaları geri vermeye çalışabilir.
TEDAVİ HASTALIĞIN OLUMSUZLUKLARINI AZALTIYOR
Hastalığa sahip kişilerin tedavisi için psikoterapi tedavisi uygulanır. Bu dürtü kontrol bozukluklarının ana tedavisidir. Tedavinin yapılmasındaki amaç, kişinin dürtülere göre neden hareket ettiğini anlamasına yardımcı olmak ve dürtülere daha uygun bir şekilde nasıl yanıt vereceğini öğrenmektir. Tedavilerde daha çok davranışa yönetimine odaklanılır. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi uygulanır. Kleptomaniyi önlemenin bir yolu yoktur ancak tedavi ile hastalıktan kaynaklanabilecek olumsuzluklar azaltılabilir. Hastalığı geçiren kişiler çalma dürtülerinin artabileceği ortamlarda uzun süre durmamalıdır.