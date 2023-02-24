Klevi Qefalija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klevi Qefalija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klevi Qefalija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klevi Qefalija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klevi Qefalija 12 Aralık 2003 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klevi Qefalija Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALF Sports GmbH yapmaktadır. Klevi Qefalija, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tirana futbol takımında oynamaktadır. KF Tirana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Klevi Qefalija'nin KF Tirana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klevi Qefalija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klevi Qefalija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klevi Qefalija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klevi Qefalija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında KF Tirana U17

29 Eylül 2020 yılında KF Tirana U19

1 Temmuz 2021 yılında KF Tirana

Klevi Qefalija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klevi Qefalija şuan KF Tirana takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Klevi Qefalija Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U19 takımında 10 numaralı formasıyla 18 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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