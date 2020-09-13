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  3. Klima patlaması sonucu evi yanan aileye yardım eli

Klima patlaması sonucu evi yanan aileye yardım eli

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, 5 Ağustos tarihinde klimanın patlaması sonucu evi kül olan aileye, Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden yardım eli uzatıldı.

Klima patlaması sonucu evi yanan aileye yardım eli

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 5 Ağustos'ta klimanın patlaması sonucu evi küle dönen aileye yardım eli uzatıldı. Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır tarafından ev yeniden oturulur hale getirildi.

Klima patlaması sonucu evi yanan aileye yardım eli

7 KİŞİLİK AİLE SOKAKTA KALDI

Yenişehir ilçesi Ferit Köşk Mahallesi'nde bir evde oturan 7 kişilik ailenin evi 5 Ağustos'ta çalışır durumda olan klimanın bomba gibi patlaması sonrası yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev küle döndü. Ev kullanılamaz hale gelirken, aile evin damı ve akrabalarında kalmaya başladı. Aile fertlerinden biri Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine ulaştı. Dernek Başkanı Şenay Çalışır, ailenin yardım talebini yerine getirmek için kolları sıvayarak evi kısa sürede dayayıp döşeyerek oturulur vaziyete getirdi.

Klima patlaması sonucu evi yanan aileye yardım eli

"DAMDA YATIP KALKIYORUZ"

Dernek başkanı Şenay Çalışır, ailenin oğlunun kendilerine ulaşıp yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Çalışır, "Bize yardım edin, damda yatıp kalkıyoruz. Eşyamız yok, giyecek kıyafetimiz yok dedi. Biz de aileyi ziyaret ettik. Dernek olarak onlara yardım sözü verdik. Derneğimiz ve Merve öğretmenin destekleri ile artık ailemizin her şeyleri var. Bütün ev eşyaları tamamlandı ve bugün evlerini dayayıp döşedik" dedi.

Klima patlaması sonucu evi yanan aileye yardım eli

Berna Akkaya
Editör


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