Dolandırıcıların yeni oyunu "Maske Cezası" mesajına dikkat! Linke tıklayanın cebi yanıyor!Klimayla birlikte binadan düştü, yaşlı kadın ezilmekten zor kurtuldu18 Eylül 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu | Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklamasıİstanbul ve çevresi için alarm! Meteoroloji'den kritik uyarı geldiVakalar artışa geçti! Adıyaman'da 122 ev Kovid-19 karantinasına alındı!Kahraman anne, çocuklarını yaşatmak için kendini feda etti! Onları emzirmek için idrarını içti18 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBaldo ne demek, TDK'ya göre Baldo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hamilelikte aşı olmanın önemi! COVİD-19 hastası olan gebeler bebeklerini kaybediyor!
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Klimayla birlikte binadan düştü, yaşlı kadın ezilmekten zor kurtuldu

Klimayla birlikte binadan düştü, yaşlı kadın ezilmekten zor kurtuldu

Fatih’te bulunan Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı yapan Hamit Çetin dengesi bozulunca klima ile birlikte yere düştü. O anda sokaktan geçmekte olan yaşlı kadın hızlı bir hamleyle kenara çekilerek kazayı ucuz atlattı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Klimayla birlikte binadan düştü, yaşlı kadın ezilmekten zor kurtuldu

Geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında İstanbul Fatih Çakmakçılar Yokuşu'nda meydana gelen olayda Tarihi Büyük Yeni Han'da klima montajı yapan Hamit Çetin dengesi bozularak klimayla beraber sokağa düştü.

Tam o anda yoldan geçen yaşlı kadın, düşen Çetin’in altında ezilmekten yaptığı hamle ile kurtuldu.

Klimayla birlikte binadan düştü, yaşlı kadın ezilmekten zor kurtuldu

Olaya tanık olan çevredekiler hemen yardıma koştular. İlk müdahaleyi gerçekleştirdikten hemen sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi orada yaptıktan sonra Çetin'i, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine naklettiler. Çetin’in tedavisi sürüyor.

Klimayla birlikte binadan düştü, yaşlı kadın ezilmekten zor kurtuldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT