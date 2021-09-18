Klimayla birlikte binadan düştü, yaşlı kadın ezilmekten zor kurtuldu Fatih’te bulunan Tarihi Büyük Yeni Han’da klima montajı yapan Hamit Çetin dengesi bozulunca klima ile birlikte yere düştü. O anda sokaktan geçmekte olan yaşlı kadın hızlı bir hamleyle kenara çekilerek kazayı ucuz atlattı. Olay anı saniye saniye güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz Salı günü saat 13.00 sıralarında İstanbul Fatih Çakmakçılar Yokuşu'nda meydana gelen olayda Tarihi Büyük Yeni Han'da klima montajı yapan Hamit Çetin dengesi bozularak klimayla beraber sokağa düştü. Tam o anda yoldan geçen yaşlı kadın, düşen Çetin’in altında ezilmekten yaptığı hamle ile kurtuldu. Olaya tanık olan çevredekiler hemen yardıma koştular. İlk müdahaleyi gerçekleştirdikten hemen sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi orada yaptıktan sonra Çetin'i, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine naklettiler. Çetin’in tedavisi sürüyor. klimakaza