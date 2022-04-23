Klip ne demek, TDK'ya göre Klip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Klip ne demek? Klip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi klip kelimesi. Peki klip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre klip nedir, klip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KLİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Klip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Klip kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre klip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Genellikle televizyonda gösterilmek üzere hazırlanan, bir müzik parçasını görüntü eşliğinde veren film

