Klişe ne demek, TDK'ya göre Klişe kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Klişe ne demek? Klişe TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi klişe kelimesi. Peki klişe ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre klişe nedir, klişe kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KLİŞE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Klişe kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Klişe kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre klişe kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha

- Basmakalıp (söz, görüş vb.)



KLİŞE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Klişecilik sanatını usta bir klişeci kadar bildiği hatta kendisi de klişe yaptığı için, siyah ve beyazın tonlarını son derece hünerle kaynaştırır.

- Söylediği sözün klişe olduğunu, bir yazarın klişelerle yazmamak zorunda olduğunu kabul etmez o.



KLİŞE KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- klişehane, dişi klişe

