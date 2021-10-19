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Kloroz ne demek, TDK'ya göre Kloroz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kloroz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kloroz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kloroz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kloroz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kloroz ne demek, TDK'ya göre Kloroz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kloroz ne demek? Kloroz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kloroz kelimesi. Peki kloroz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kloroz nedir, kloroz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KLOROZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kloroz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kloroz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kloroz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kanda alyuvar sayısının azalmasından ileri gelen, genellikle genç kızlarda görülen kansızlık
- Yaprakların sarımtırak bir renk aldığı bitki hastalığı, sarıcalık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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