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Klüz ne demek, TDK'ya göre Klüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Klüz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Klüz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Klüz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Klüz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Klüz ne demek, TDK'ya göre Klüz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Klüz ne demek? Klüz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi klüz kelimesi. Peki klüz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre klüz nedir, klüz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KLÜZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Klüz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Klüz kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre klüz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kanyon

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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