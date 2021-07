NTT Games tarafından yayınlanan ve uzun yıllardan beri güncelliğini korumaya devam eden Knight Online, oyunseverler için oldukça önemli bir yere sahip. Bu çok oyunculu rol yapma oyununda Bayram etkinlikleri düzenlenerek birçok ödül veriliyor. Peki bu sene hangi etkinlikler var? Knight Online Kurban Bayramı etkinlikleri neler 2021? İşte cevapları...

KAUL ETKİNLİĞİ SİZLERLE

Kurban Bayramının vazgeçilmezi Kaul Etkinliği yeniden oyuncularla buluşuyor.

Kurban Bayramı'na özel Kaul Etkinliği'nde yapmanız gereken şey çok basit. Sahibinden kaçan kurbanlık koyunlar gibi firar eden Kaul yaratıklarını Kate'e geri götürmek! Kate ise, getirdiğiniz firari Kaul'lara karşılık olarak sizi ödüllendirecek!

TAKASLA ÖDÜL ALINABİLİYOR

100 adet Sheep Looking Kaul getiren şövalyelere 1 günlük VIP Safe Key! (Etkinlik süresince 1 defa)

100 adet Sheep Looking Kaul getiren şövalyelere 3 günlük Menisiah's Trade Board Exchange! (Etkinlik süresince 1 defa)

10 adet Sheep Looking Kaul getiren şövalyelere Gem, Transformation Scroll vb. sürpriz hediyeler! (Tekrarlanabilir)

Not: 10 Sheep Looking Kaul takas seçeneği ile çantanızdaki tüm Sheep Looking Kaul eşyaları Kaul'un annesi için otomatik olarak teslim edilmektedir, Gem vb. ödüller için çantanızda sadece 10 Sheep Looking Kaul eşyası bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

KAUL ANNELERİNE DE VAR

Ayrıca, firari Kaul'lar Knight Online'da yalnız değiller. Bir de anneleri var! Kaul Canavarlarını topladığımız için Kaul'un annesi bize çok sinirleniyor! Kaul'un Annesi, Kaul Canavarlarından çok daha güçlü ve öfkeli!

Kaul'un annesini yeni sunucularımızda öldürdüğünüzde "Stellar Tattoo" adlı eşyayı elde edebileceksiniz! Eski sunucularda ise Trophy of Flame eşyası elde edeceksiniz.

Oyuncular tarafından toplamda 10.000 adet Sheep Looking Kaul eşyasını NPC [Trainer] Kate'e teslim ettiğinizde anne Kaul, Moradon'daki Mora adasında ortaya çıkacak!

EŞYA KAZANMA OLASILIKLARI BULUNUYOR

Sheep Looking Kaul eşyalarını;

* %10 olasılıkla Moradon önünden,

* %1 olasılıkla canavar avlarken,

* %20 olasılıkla düşman ırkı öldürdüğünüzde elde edebilirsiniz.

Etkinlik başlangıç tarihi; 15.07.2021

Etkinlik bitiş tarihi: 12.08.2021