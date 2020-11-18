KOAH nedir? Koah hastalığı belirtileri nelerdir? Koah hangi doktor bakar?

Koah nedir?

Kronik bir hastalık olan Koah, sağlık açısından risk faktörleri ortaya koymakta ve hayatı olumsuz etkilemektedir. Fiziksel aktivitede yavaşlama, nefes darlığı, balgam ve şiddetli öksürük Koah hastalığının genel belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca ağız ve göz kenarlarında farklılaşan renk görüntüsü de kişinin Koah olabileceğini düşündüren önemli detaylardandır.

Titreme, ayak ve ellerde şişme, morarma, enerji kaybı, ani kilo kaybı, direnç azlığı ve aşırı sinir hali de bu hastalığa sinyal yakan belirtilerdendir. Uzmanlar kendisinde bu belirtilere rastlayan kişilere temkinli olmaları hususunda çağrı yapmaktadır.

Koah hastalığı belirtileri nelerdir?

Koah hastalığında en sık karşılaşılan durum yoğun öksürükler olmaktadır. Bunun dışında nefes darlığı, hırıltılı nefes alıp verme, balgam ve kanlı tükürük gibi belirtileri de Koah hastalığı ile ilişkilendirmek mümkündür. Ayrıca ani kilo kaybı, enerji eksikliği, halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, ani sinir, kontrolsüzlük gibi durumlar da hastalık esnasında gözlenen semptomlardandır.

El ve ayaklarda gözlenen şişme, morarma, titreme, terleme, karıncalanma da Koah hastalığına işaret etmektedir. Uzmanların bu belirtilere rastlayan kişilere zaman kaybetmeden tedavi olmayı tavsiye ettiği bilinmektedir.

Kimler koah hastası olabilir?

Tozlu ve kirli ortamda çalışan, herhangi bir kimyasal ürüne maruz kalan, is, duman ve gazı istemeden de olsa teneffüs etmek durumunda kalan, havasız ve nemli ortamda bulunan kişiler Koah hastalığı konusunda risk altındadırlar. Yaş, cinsiyet ve ekonomik koşullar neticesinde kişilerin Koah hastalığına yakalanma olasılığı artmakta ya da azalmaktadır.

Ayrıca hareketsiz yaşayan, spor yapmayan, yoğun stres ve baskı altında hayatını sürdüren kişilerin de Koah hastalığına yakalanma potansiyeli yüksektir. Bu nedenle Koah hastalığı belirtileri gözlenen kişilerin kendine dikkat etmesi, semptomları en aza indirmek için temkinli davranması gerekmektedir. Kendine dikkat eden, uzman görüşlerine harfiyen uyan hastaların, durumunda gerileme meydana gelmekte ve risk faktörleri ortadan kalkmaktadır.

Koah hangi doktor bakar?

Koah, astım, bronşit gibi rahatsızlıkların tümü göğüs hastalıkları olarak geçmektedir. Göğüs Hastalıkları uzmanı olarak sisteme dahil olan ve hastalarına her koşulda umut aşılayan doktorlar, bu hastalıkların yanı sıra, amfizem, immotil silia sendromu, kronik bronşit, bronkşektazi, kistik fibrozis, akutrespiratuvar disres sendromu, idiyopatik pulmoner fibrozis, hipersensitive pnömonisi, sarkoidoz, asbestozis, silikozis, antrakozis, berilyozis, stannozis, siderozis, bissirozis, bulmoner tromboemboli, pulmoner hipertansiyon, kor pulmonare, tüberküloz, pnömoniler, akciğer absesi, aspergillozis, plevral efüzyon, malign efüzyon, uyku hipoapne sendromu, pnömotoraks ve akciğer kanseri rahatsızlığına sahip hastalara da hizmet vermektedir.

Göğüs hastalıkları uzmanından randevu talebinde bulunmak için normalin üstünde seyreden öksürük nöbetleri, yoğun şekilde balgam sıkıntısına maruz kalma, tükürükten kan gelmesi durumu, güçlükle nefes alıp verme, kalp sıkışması ve göğüs daralması şikayetleri ile karşı karşıya kalmak gerekmektedir.