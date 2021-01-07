Kobani iddianamesi kabul edildi: Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığa müebbet istemi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin aralarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da olduğu 108 sanık hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede aralarında Demirtaş'ın da olduğu 27'si tutuklu, 6'sı hakkında adli kontrol kararı, 75'i hakkında da yakalama kararı bulunan 108 sanık için 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

"OLAYLARI SORUMLU DÜZEYDE ORGANİZE ETTİKLERİ ANLAŞILMIŞTIR"

Sanıkların, silahlı terör örgütü PKK/KCK güdümünde faaliyet yürüttükleri kaydedilen iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Sanıkların terör olaylarını, başlamasında ve devamında sorumlu düzeyde organize etmeleri, örgütün talimat bütünlüğü içinde şiddetli sokak olayları şeklinde ülke geneline yayıp terör olaylarına kitlesel boyut kazandırmak için örgüte müzahir taban kitleye talimatlar vermiş olmaları, talimat aldıkları kişilerin örgüt içi pozisyonları, teşhis beyanlarının içeriği, talimatların uygulanış biçimleri ve iletildiği muhatapları, olaylarda inisiyatif almaları, ısrarlı şekilde kararları uygulama biçimleri, örgütün amaçları doğrultusunda aldıkları sorumlulukların ağırlıkları, olayları sorumlu düzeyde organize ettikleri anlaşılmıştır."

Sanıkların örgüt yöneticilerinin yapabilecekleri şekilde olayları organize ettikleri ve bütün olaylardan sorumlu oldukları belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheliler hakkında örgüt adına bu yönde faaliyetler yürüttüklerine ilişkin yapılan diğer tüm tespitler birlikte dikkate alındığında, şüphelilerin PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde yöneticisi olarak kabul edilmeleri gerektiği, bu kabulün sonucu olarak TCK'nın 220/5. maddesi gereğince örgütün faaliyeti çerçevesinde işlendiği belirlenen bütün suçlardan bu madde gereğince ayrıca sorumlu oldukları tespit edilmiştir."

İddianamede 108 sanık, "azmettirici" sıfatıyla olay tarihinde ülke genelinde işlenen tüm eylemlerden sorumlu tutuldu.

ADAM ÖLDÜRMEDEN BAYRAK YAKMAYA BİRÇOK SUÇ

İddianamede 108 sanık, birer kez "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", 37'şer kez "adam öldürme", 31'er kez "adam öldürmeye teşebbüs", 24'er kez "yağma", 38'er kez "alıkoyma", 1750'şer kez "alıkoymaya teşebbüs", 397'şer kez "yakarak mala zarar verme", 1060'ar kez "kamu malına zarar verme", 503’er kez "yakarak kamu malına zarar verme", 53'er kez "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", 294'er kez "geceleyin iş yeri dokunulmazlığını ihlal", 26’şar kez "geceleyin açıktan hırsızlık", 20'şer kez "açıktan hırsızlık", 114'er kez "hırsızlık", 272'şer kez "geceleyin hırsızlık", 5'er kez "basit yaralama", 43'er kez "silahla basit yaralama", 264'er kez "kamu görevlisini silahla basit yaralama", 7'şer kez "kamu görevlisini kasten basit yaralama", birer kez "kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama", birer kez "kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama", 78'er kez "silahla kasten yaralama", 51'er kez "kamu görevlisini silahla yaralama", 3'er kez "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali", 4'er kez "ibadethanelere zarar verme", birer kez "düşük yapmaya neden olma", 24'er kez "bayrak yakma", 25'er kez "5816 sayılı yasaya muhalefet" ve "suç işlemeye tahrik etmek" ile suçlanıyor.

Türk Ceza Kanunu'na göre söz konusu suçlardan "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile "nitelikli öldürme" suçlarını işleyenler için "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" uygulanıyor.

İddianamede eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu ile Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Ayla Akat Ata, Gültan Kışanak, Sebahat Tuncel, Emine Ayna, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Hatip Dicle ve terör örgütü PKK'nın firari elebaşıları Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Salih Müslüm ve Zübeyir Aydar da sanıklar arasında yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'deki iç savaşı fırsat bilen terör örgütü DEAŞ'ın, Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşıları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.

Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı. Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması, kolluk güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef aldı.

Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.

Kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin ardından olayların failleri yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Saldırıların yaşandığı il ve ilçelerde adli süreç devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sokaklarda terör estirenleri azmettirenlere yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda 35 il ve 96 ilçedeki soruşturma dosyaları ile delilleri toplayan savcılık, 25 Eylül'de operasyon için düğmeye bastı ve Ankara merkezli 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonda Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Nazmi Gür, Emine Beyza Üstün ve Emine Ayna'nın da aralarında bulunduğu 20 kişi adreslerinde gözaltına alındı.