Kobay ne demek, TDK'ya göre Kobay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kobay ne demek? Kobay TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kobay kelimesi. Peki kobay ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kobay nedir, kobay kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KOBAY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kobay kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kobay kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kobay kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kobaygillerden, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir deney hayvanı, Hint domuzu (Cavia porcellus)

- Deney konusu

