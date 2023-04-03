Kobe Bohets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kobe Bohets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kobe Bohets adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kobe Bohets Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kobe Bohets 14 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kobe Bohets Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tevreden Group yapmaktadır. Kobe Bohets, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jong KV Mechelen futbol takımında oynamaktadır. Jong KV Mechelen takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kobe Bohets'nin Jong KV Mechelen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Kobe Bohets Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/kobe_bohets/
http://www.facebook.com/people/Kobe-Bohets/100010578484650
Kobe Bohets Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kobe Bohets futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında KV Mechelen U18
1 Temmuz 2021 yılında KV Mechelen U21
Kobe Bohets Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kobe Bohets şuan Jong KV Mechelen takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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