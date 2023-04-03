Kobe Bohets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kobe Bohets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kobe Bohets kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kobe Bohets ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.