Kobi Henry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kobi Henry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kobi Henry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kobi Henry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kobi Henry 26 Nisan 2004 tarihinde Lakewood, Florida şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kobi Joseph Henry şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kobi Henry Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Kobi Henry, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Reims B futbol takımında oynamaktadır. Stade Reims B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kobi Henry'nin Stade Reims B ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Kobi Henry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/KobiHenry3

http://www.instagram.com/kobihenryy/

Kobi Henry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kobi Henry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kobi Henry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kobi Henry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Miami Academy

18 Haziran 2020 yılında Orange County

1 Temmuz 2022 yılında Stade Reims B

Kobi Henry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kobi Henry şuan Stade Reims B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kobi Henry Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 26 numaralı formasıyla 13 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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