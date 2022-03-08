Koç Üniversitesi aydınlık yüzünü kararttı! Eşitlik istedikleri için öğrencilerin üzerine yürüyen Dekan Yiğit Sayın yeri yerinden oynattı!

Sosyal medya yeni bir tartışma videosuyla çalkalanıyor. Bu defa sokak değil, eğitim yuvasında yaşanan üzücü durum, anbean kameralara yansıdı. Türkiye'nin aydın öğrencilerini yetiştiren Koç Üniversitesi'nde, erkek ve kız öğrencilerin bir arada yemek yiyememesine tepki gösteren öğrenciler, öğretim görevlileri tarafından zorbalığa maruz kaldı. Üniversitenin Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yiğit Sayın'ın kendisine tepki gösteren öğrencisinin üzerine "Ne diyorsun lan sen" diyerek yürümesi, gündem yarattı.

"HAKKIMIZI İSTİYORUZ"

Kız ve erkek öğrencilerin bir arada yemek yiyememesine tepki gösteren bireyler, fikirlerini açık bir şekilde yönetime sundular ancak, öğretmenlerinden istedikleri cevabı alamadılar. "Biz bu okulu tercih ederken böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk" diyen öğrencilere "Siz bu okulu akademik kariyer için tercih ettiniz" diyen yönetim, gençleri hayrete düşürdü. İçlerinden bir tane öğrenci "Bizi gerçekten yoruyorsunuz" deyince olanlar oldu. Okulda görevli olan Yiğit Sayın isimli öğretim görevlisi, öğrencisinin üzerine "Ne diyorsun lan sen" diyerek yürüyünce, gençler birlik olup, arkadaşlarını korudular. Yaşanan durum kameralara anbean yansırken, ortaya üzücü görüntüler çıktı.

Koç Üniversitesi'nde öğrencilerle tartışan Dekan Baha Yiğit Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Baha Yiğit Sayın'ın biyografisi...