Koca Engerek nedir? Zehirli mi? Hangi bölgelerde yaşıyor?

Muş'ta yaşayan bir vatandaşın görüntülerini çekmesinin ardından Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanı internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki koca engerek yılanı zehirli mi? Nerelerde yaşıyor? Türkiye'de bir çok bölgede bulunan bu ölümcül yılan hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde..

7 METRE UZUNLUĞUNDA 2 ENGEREK YILANI GÖRDÜ

MUŞ'un Zovaser Dağı'na ışkın otu toplamaya giden İshak Adlı, kayalıklar arasında, Türkiye'de görülen en zehirli tür olan, her biri 7 metre uzunluğunda 2 engerek yılanını görüp, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.