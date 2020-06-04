Koca Engerek nedir? Zehirli mi? Hangi bölgelerde yaşıyor?
Koca engerek nedir? Koca engerek yılanı zehirli mi? Türkiye'de bir çok bölgede bulunan bu yılan son zamanlarda internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki koca engerek yılanı zehirli mi? Nerelerde yaşıyor?
Muş'ta yaşayan bir vatandaşın görüntülerini çekmesinin ardından Türkiye'nin en zehirli yılanı olarak bilinen koca engerek yılanı internet kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Peki koca engerek yılanı zehirli mi? Nerelerde yaşıyor? Türkiye'de bir çok bölgede bulunan bu ölümcül yılan hakkında merak ettiğiniz her şey haberimizde..
7 METRE UZUNLUĞUNDA 2 ENGEREK YILANI GÖRDÜ
MUŞ'un Zovaser Dağı'na ışkın otu toplamaya giden İshak Adlı, kayalıklar arasında, Türkiye'de görülen en zehirli tür olan, her biri 7 metre uzunluğunda 2 engerek yılanını görüp, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
KOCA ENGEREK NEDİR? NERELERDE YAŞAR?
Engerekgiller (Viperidae) familyasından bir engerek türü olan ve sırt bölgesinin rengi genel olarak grimsi kahverengi ve bu rengin tonlarında olan koca engerek (Vipera lebetina), sırt kısmının bazı yerlerinde birleşik koyumsu benekler de (bazen belirsiz) bulunuyor.
Genel olarak fare gibi küçük kemiriciler, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar ve çeşitli omurgasız hayvanlarla beslenen koca engerek, yemeden önce avını zehirleyerek öldürür.
Hareketleri oldukça ağır olan bu hayvanlar, boyları 150 santimetreye kadar çıkabiliyor. Koca engerek; ovalarda, taşlık yerlerde, terk edilmiş evlerde, harabelerde, bahçelerde ve tarlalarda yaşıyor.
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, gençlerin bulduğu yılanın çok zehirli bir tür olan koca engerek olduğunu söyledi.
UZMANLAR UYARDI
Uzmanlar konuyla ilgili harekete geçerek havaların ısınmasıyla sıklıkla görülen yılanlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Özellikle engerek yılanı ile ilgili olarak ise, "Bölgede en çok görülen türlerden birisi engerek yılanıdır ve oldukça zehirli, tehlikelidir. Engerek yılanı kendisine dokunulmadıkça saldırgan değildir ama dokunduğunuz anda saldırır ve sizi zehirler" dedi.
Doçent Doktor Mehmet Zülfü Yıldız, bölgede yaz mevsimiyle birlikte görülmesi muhtemel engerek yılanının ülkede mevcut 55 yılan türünün en zehirlisi olduğunu ifade etti. Türkiye'de varlığı bilinen 55 yılan türünün 15'inin zehirli olduğunu anlatan Yıldız, en zehirli olan engerek yılanı konusunda da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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