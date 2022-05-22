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Kocaali ne demek, TDK'ya göre Kocaali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kocaali kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kocaali ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kocaali nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kocaali kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kocaali ne demek, TDK'ya göre Kocaali kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kocaali ne demek? Kocaali TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kocaali kelimesi. Peki Kocaali ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kocaali nedir, Kocaali kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KOCAALİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kocaali kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Kocaali kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sakarya iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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