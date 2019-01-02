Kocaeli 2 kardeşin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kahvehanenin önünde 2 kardeşin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Deniz Mahallesi Ören Sokak'taki kahvehanenin önünde İlhami (46) ve Kıyas Ayğan (50) kardeşlerin pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olayda kullanılan pompalı tüfeği bölgeye yakın bir ofiste bulan ekipler, şüpheli T.A'nın (38) camı kırılarak silahı içeri attığını ve yaya olarak kaçtığını belirledi.

Ekipler, soruşturmayı derinleştirerek belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Şüpheli T.A. bir apartmanın sığınağında, gizlenmesine yardım ettiği iddia edilen 4 kişi ise evlerinde gözaltına alındı.

Şüpheli T.A'nın olayın ardından arkadaşı M.D (51) ile buluşarak S.A'nın (59) evine gittiği, M.M. (52) ve F.Y'nin (41) de bulunduğu evde arkadaşlarıyla yılbaşı dolayısıyla alkol alarak kutlama yaptığı, daha sonra arkadaşlarının yardımıyla binanın sığınağına gizlendiği tespit edildi.

Cinayet şüphelisi ile gizlenmesine yardım ettiği belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olay

Deniz Mahallesi Ören Sokak'taki kahvehanenin önünde dün T.A. ile İlhami ve Kıyas Ayğan kardeşler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine T.A, yanında bulunan pompalı tüfekle iki kardeşe ateş ederek olay yerinden kaçmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli yaptığı incelemede, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirlemişti.