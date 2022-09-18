Kocaeli Dilovası'nda fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Makine Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın çıkan yangının şiddetlenmesi sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Rukiye Karapunar
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Kocaeli Dilovası'nda fabrika yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor!

Makine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan alanda yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!

Yangın, Makine Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında bulunan plastik kalıplar alev aldı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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