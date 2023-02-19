Kocaeli Gebze'de park kavgası! İki grup birbirine girdi: Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında park yeri meselesi yüzünden kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre kavga gece saatlerinde Mevlana Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında park yeri meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kocaeli Gebze'de park kavgası! İki grup birbirine girdi: Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

YARALANDILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Mehmet A., Vehbi A., Musa A., Murat A., Ahmet G., ve Murat K.'yı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli Gebze'de park kavgası! İki grup birbirine girdi: Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

GÖZALTILAR VAR

Kavgaya karışan 5 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli Gebze'de park kavgası! İki grup birbirine girdi: Yaralılar ve gözaltına alınanlar var Kocaeli Gebze'de park kavgası! İki grup birbirine girdi: Yaralılar ve gözaltına alınanlar var

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