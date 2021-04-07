Kocaeli Ramazan pide fiyatları 2021! Kocaeli Ramazan pide fiyatları ne kadar, kaç TL? başlığı şu sıralar vatandaşlar tarafından internette sıkça aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

KOCAELİ RAMAZAN PİDE FİYATLARI 2021! KOCAELİ RAMAZAN PİDE FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Trabzon gibi illerde pide fiyatlarının açıklanmasının ardından Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar, Ramazan'da tüketecekleri pide fiyatını çokça sorgulamaya başladı. Pide fiyatlarının illere göre dağılımında Ankara'da 275 gr. pide 3 TL, Antalya ve İzmir'de 250 gr. pide 3 TL, İstanbul'da 365 gr. pide 4 TL, Trabzon'da ise 500 gr. pide 5 TL'den satışa sunulacağı açıklandı.

Ramazan ayına az bir zaman kala Kocaelili vatandaşların internette sıkça arattığı konulardan birisi ise pide fiyatları oldu. Türkiye Fırıncılar Odası Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın yaptığı açıklamaya göre Kocaeli'de 370 gr pidenin fiyatı 4 TL oldu.

RAMAZAN PİDESİ KAÇ KALORİ?

Bu besinin 100 gramında 258 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Çeyrek yani 65 gramlık miktarında Ramazan Pidesi 168 kalori bulunmaktadır.

Ramazan pidesi, büyüklüğüne göre değişmekle birlikte 1 bütün ramazan pidesinin 16-20 dilim ekmek içerir ve tüketimininde ölçülü olunmalıdır. Üstünde susam olduğundan normal ekmeğe göre kalorisi daha yüksektir.