Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde Kocaeli'nde 48 saatlik su kesintisi yaşanacağı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun üzerine vatandaşlar arama motorlarında, Kocaeli su kesintisi | Kocaeli su kesintisi ne zaman olacak? Sular ne zaman gelecek? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

KOCAELİ SU KESİNTİSİ

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi, İSU yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Devlet Demiryolları'nın Hereke'de yürüttüğü 3'üncü tren hattı inşaat çalışmaları kapsamında, 2 metre çaplı ana isale hattının güzergahının değiştirileceği bilgisi verildi.

KOCAELİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK? KOCAELİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Güzergah değişişkliği kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle Kocaeli'de 48 saat süre ile su kesintisi yapılacak.

28 Aralık Pazartesi akşamı saat 23.00 itibarıyla başlanması planlanan çalışmanın 30 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te tamamlanması öngörülüyor.

Çalışmalar neticesinde devam eden yüksek hızlı tren seferleri daha verimli ve emniyetli hale gelecek, Adapazarı Ekspresi’nin sefer sayıları artırılacak.