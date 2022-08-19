Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR, kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi!

Kocaeli TEM Otoyolu'nda tır, kamyon ve şehirler arası yolcu otobüsünün karıştığı kazada 8 kişi yaralanırken, dehşeti yaşayan yolcular başka bir otobüsle tahliye edildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR, kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi!

Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi, İstanbul istikameti, Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AB 438 plakalı tır, önünde seyir halinde olan 41 VC 221 plakalı kamyona çarptı. Savrulan kamyon, yan şeritten Ankara’dan Edirne’ye seyir halinde olan 16 ABE 799 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon ve otobüs, yol kenarındaki bariyeri devirerek yolun Ankara istikameti tarafında durabildi.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR, kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi!

Kazanın, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsün şoförü, muavini ve 6 yolcu olmak üzere toplam 8 yaralı olduğu tespit edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazazede yolcular ise yeni bir otobüse bindirilerek tahliye edildi. Kazadan dolayı Ankara istikametinin 2 şeridi trafiğe uzun süre kapandı.

Olay yerine istenen itfaiye ekiplerinin yolun ortasına savrulan bariyerleri kaldırmasının ve kazalı araçların çekilmesinin ardından yol yeniden normal seyrine döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli TEM Otoyolu'nda feci kaza! TIR, kamyon ve yolcu otobüsü birbirine girdi!

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