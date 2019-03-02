Kocaeli’de alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı

Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde T.A. idaresindeki 34 FJ 0708 plakalı otomobil, seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklete çarptı

Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralanırken, T.A. isimli şahıs aracı ile olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 600 metre ilerleyen T.A. idaresindeki otomobil, yoldan karşıya geçmek isteyen Semih Beşkaya (35) isimli bir vatandaşa çarptı. Otomobilin çarptığı Semih Beşkaya ağır yaralandı.