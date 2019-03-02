Kocaeli’de alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil önce motosiklete ardından bir yayaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Osman Yılmaz Mahallesi Mehmet Akif Caddesi’nde T.A. idaresindeki 34 FJ 0708 plakalı otomobil, seyir halinde olan plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklete çarptı
Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü yaralanırken, T.A. isimli şahıs aracı ile olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 600 metre ilerleyen T.A. idaresindeki otomobil, yoldan karşıya geçmek isteyen Semih Beşkaya (35) isimli bir vatandaşa çarptı. Otomobilin çarptığı Semih Beşkaya ağır yaralandı.
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