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  3. Kocaeli'de Başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş koronavirüse yakalandı!

Kocaeli'de Başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş koronavirüse yakalandı!

Kocaeli'de bir doktor daha ölümcül koronavirüs salgınına yakalandı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş’in yaptığı test sonucu pozitif çıktı.

Kocaeli'de Başhekim Prof. Dr. Mustafa Güneş koronavirüse yakalandı!

 Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Güneş, koronavirüs belirtileri üzerine test yaptığını sonucun pozitif çıktığını belirtti.

TEDAVİSİ EVİNDE SÜRÜYOR

İlaç tedavisine erken evrede başladığına değinen Güneş, hafif ağrıları bulunduğunu, tedavi sürecinin evinde devam ettiğini dile getirdi.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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