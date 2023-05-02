Kocaeli’de demir atan Nusret Mayın Gemisine ziyaretçi akını!

Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere aslına uygun olarak inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Kocaeli'de özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü.

İZMİT KÖRFEZİNE DEMİR ATAN MÜZE GEMİ ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Çanakkale Deniz Savaşlarında, döşediği mayınlarla düşman kuvvetlerinin boğaza girmesinin engelleyen, Nusret Mayın Gemisi'nin birebir aynısı 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde inşa edilmişti. Müze olarak kullanılan gemi Türkiye'nin çeşitli limanlarına giderek ziyaretçilerine kapılarını açıyor. TCG Nusret Müze Gemisi'nin son durağı Kocaeli oldu. İzmit Körfezine demir attan müze gemi ziyaretçi akınına uğradı. Gemiyi ziyaret eden minikler metrelerce kuyruk oluşturuldu. Sorumlu subaylar meraklı gözlerle gemiyi inceleyen öğrencilere bilgi aktardı.

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"İNSANA ÇANAKKALEYİ HATIRLATIYOR"

"Çocuklarda tarih bilincinin oluşması için bu tür ziyaretlerin önemine dikkat çeken İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Nusret Mayın Gemisi olarak tarihte tanıdığımız geminin tıpatıp aynısını ilçemize yönlendirdiği ve bizim limanımızda beklediğini görünce, öğrencilerimize duyuru yaparak geminin ziyaret edilmesini arzu ettik. Sağ olsun çocuklarımız da büyük ilgi göstererek, bugün burada gemimizim ziyaret ediyorlar. İnsana Çanakkale'yi hatırlatıyor. Çanakkale deyince Atatürk'ü hatırlatıyor. Çanakkale geçilmezi hatırlatıyor. 100 yıl öncesini, atalarımızı hatırlatıyor, özellikle savaşın akşını değiştiren gemi olması sebebiyle, daha çok duygulu oluyor" dedi.