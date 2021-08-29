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  3. Kocaeli'de feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi

Kocaeli'de feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi

Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. İşçileri taşıyan minibüs bariyerlere çarparak devrildi. Edinilen bilgiye göre kazada, 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'de feci kaza! İşçileri taşıyan minibüs devrildi

Kocaeli'de saat 01.00 sıralarında  meydana gelen kazada, işçi minibüsü bariyerlere çarparak devrildi.

İşçi minibüsü yan yoldan Ankara istikametine girmek istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 7 kişiyi, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere götürerek tedavi altına aldı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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