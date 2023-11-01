Kocaeli’de feci kaza! Personel taşıyan servisten birçok yaralı çıkarıldı!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktasında meydana gelen kazada işçi servisinde bulunan 14 kişi yaralandı.

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Kocaeli’de feci kaza! Personel taşıyan servisten birçok yaralı çıkarıldı!

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde işçi servisinin yol kenarında duran otomobile çarpması neticesinde meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE OTOMOBİL YEŞİLLİK ALANA YUVARLANDI

Kaza, 06.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D idaresindeki 34 LDZ 775 plakalı işçi servisi, yol kenarında duran İ.C. hakimiyetindeki 34 DNJ 558 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil yol kenarındaki yeşillik alana devrildi.

Kocaeli’de feci kaza! Personel taşıyan servisten birçok yaralı çıkarıldı!

Kazada, 9 işçi, otomobildeki 3 kişi ve 2 sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı.

Kocaeli’de feci kaza! Personel taşıyan servisten birçok yaralı çıkarıldı!

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 14 yaralı, çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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