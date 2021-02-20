Kocaeli'de gürültü ihbarına giden ekiplere bıçaklı saldırı: İki polis yaralandı

Yenikent Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 polis memuru, sitedeki bir daireden yüksek gürültü geldiği yönündeki vatandaşlardan gelen ihbar üzerine olay yerine gitti.

Dairedeki şahıslar bir anda kendilerini uyaran polislere saldırdı. Çıkan arbedede polis memurlarından birisi çenesinden diğer kasık bölgesinden yara aldı. O sırada saldırganlardan birisi de yaralandı.

Telsizle durumu bildiren polislerin yardımına mesai arkadaşları yetişti. Yaralı polis memurları, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı saldırgan, İzmit Seka Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis memurlarını yaralayan şahıslardan birisi ise apartman içinde saklanırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.