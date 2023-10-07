Kocaeli'nde hasta ve hasta yakınları sağlık ocağını bastı! 3 doktor yaralı!

Kocaeli'nde hasta ve hasta yakınlarından oluşan 3 kişilik grup, nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı sağlık ocağını bastı. Doktorlara saldıran şüpheliler bir doktorunu boğazını sıkarak boğmaya kalktı. Bu korkunç anlar olay anında çevredeki diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kocaeli'nde hasta ve hasta yakınları sağlık ocağını bastı! 3 doktor yaralı!

Kocaeli'de bir aile sağlığı merkezine gelen hastane ve hasta yakınları, 3 doktoru darp etti. Olayın ardından kaçan 3 şahıs polis ekiplerince yakalanırken, 3 doktorun darp edildiği anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Körfez Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Sağlık ocağını bastılar

Hasta ve hasta yakını olduğu iddia edilen bir grup, henüz bilinmeyen nedenden aile sağlığı merkezini bastı. Sağlık merkezinde bulunan 3 doktoru darp eden grup, çevreye de zarar verdi.

Doktorun boğazını sıkarak boğmaya kalktı

Vatandaşların araya girmesine rağmen şiddetine devam eden saldırganlar, bir doktorun boğazını sıkarak boğmaya kalktı. Boğulma tehlikesi geçiren doktor yere yığılarak bayıldı. Büyük korku ve paniğin hakim olduğu olayda bir doktorun da eli kırıldı. A.M.K., S.E., Y.S. isimli 3 doktor, tedavi altına alınırken olaya karışan şahıslar kayıplara karıştı.

Gözaltına alındılar

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olaya karışan kişilerin güvenlik kameralarından kimlik tespitini yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Doktorların darp edildiği olay saniye saniye vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de hasta ve hasta yakınları sağlık ocağını bastı! 3 doktor yaralı!

Kocaeli'de hasta ve hasta yakınları sağlık ocağını bastı! 3 doktor yaralı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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